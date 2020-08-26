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İzmir'de Yobaz Deresi'nde çevre felaketi! Vatandaş isyan etti, CHP'li belediye sorunu çözmedi

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Giriş: 26.08.2020 17:03
İzmir'de CHP'li belediye tarafından yönetilen Gaziemir'de bulunan Yobaz Deresi'nde kirlilik yaşanıyor. Etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız olan ilçe sakinleri duruma büyük tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları İzmir'den aktardı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Yobaz Deresi'nin rengi değişti. Etrafa pis koku yayılan ve adeta sivrisineklerin üreme merkezi haline gelen dereye kanalizasyon ve lağım suyu atıklarının aktığı belirlendi. Bölgede yaşayan vatandaş duruma isyan etti. Özellikle yazın sinek ve koku yüzünden büyük rahatsızlık yaşayan vatandaşlar tepki gösterirken, belediyeye edilen müracaatların sonuçsuz kaldığını aktardı.

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