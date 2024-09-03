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İzmir’de yıllık 13 bin ton çilek üretiliyor

İzmir’de yıllık 13 bin ton çilek üretiliyor

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 15:45
Binbir emekle toplandı. Şimdi sofralarda yerini alma zamanı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yıllık 13 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu sene üreticiler de verimden oldukça memnun. Detayları A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.
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