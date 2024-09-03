İzmir’de yıllık 13 bin ton çilek üretiliyor

Binbir emekle toplandı. Şimdi sofralarda yerini alma zamanı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yıllık 13 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu sene üreticiler de verimden oldukça memnun. Detayları A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.

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