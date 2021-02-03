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İzmir’de Yeniköy Sulama Göleti’nde baraj kapakları açılacak! 2 mahalle boşaltılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2021 10:39
Güncelleme:03.02.2021 10:41
İzmir’e 8 saatte 1 aylık yağış düşerken sokaklar göle dönerken 2 vatandaş hayatını kaybetti. Yeniköy Sulama Göleti’nde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Barajın kapaklarının açılacağı ve su tahliyesi yapılacağı bildirildi. Bu nedenle 2 mahallede evleri boşaltılacak. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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