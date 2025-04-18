18 Nisan 2025, Cuma
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İzmir'de vagon raydan çıktı
Saat 17.00 sıralarında Halkapınar'da bulunan TCDD Loko Bakım ve Atölyesi'nde bakıma alınan bir tren, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra perondan çıkış yapmaya başladı. Bu esnada trenin arka vagonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı ve tren durduruldu. Trenin boş ve sefer dışında olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.