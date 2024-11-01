01 Kasım 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İzmir'de takside vahşet! Bıçaklanarak hayatını kaybetti

İzmir'de takside vahşet! Bıçaklanarak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2024 14:15
Güncelleme:01.11.2024 14:16
İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Kara hayatını kaybetti. Şüphelilerin Kara'yı taksiden çıkararak darbettiği anlar görüntülere yansıdı.
Narin cinayetinde HTS kayıtları dava dosyasına girdi
Narin cinayetinde HTS kayıtları dava dosyasına girdi
İzmir’de takside vahşet!
İzmir'de takside vahşet!
Altıda da üstü de zenginliklerle dolu Emet!
Altıda da üstü de zenginliklerle dolu Emet!
Bayrampaşa’da İBB kamyonu kontrolden çıktı
Bayrampaşa'da İBB kamyonu kontrolden çıktı
Trafiğe kapatılan yoldan toplu mezar çıktı
Trafiğe kapatılan yoldan toplu mezar çıktı
Ulaş Gölü’nde flamingo sürprizi!
Ulaş Gölü’nde flamingo sürprizi!
Motosikletle taşınan havai fişekler patladı
Motosikletle taşınan havai fişekler patladı
Aç kalan domuzlar merkeze indi!
Aç kalan domuzlar merkeze indi!
Gençlerin bıçaklı sopalı kavgası kamerada!
Gençlerin bıçaklı sopalı kavgası kamerada!
Nemrut Kalderası ayı saldırıları nedeniyle ziyarete kapatıldı!
Nemrut Kalderası ayı saldırıları nedeniyle ziyarete kapatıldı!
Sahte madeni Euro basan şebekeyi çökertti!
Sahte madeni Euro basan şebekeyi çökertti!
4 kediyi sokak köpekleri parçaladı!
4 kediyi sokak köpekleri parçaladı!
Daha Fazla Video Göster