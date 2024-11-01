01 Kasım 2024, Cuma
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İzmir'de takside vahşet! Bıçaklanarak hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Kara hayatını kaybetti. Şüphelilerin Kara'yı taksiden çıkararak darbettiği anlar görüntülere yansıdı.