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İzmir'de 'sosyal mesafe' tartışması! Koltuktan kaldırmaya çalışınca...

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Giriş: 07.10.2020 11:30
Güncelleme:07.10.2020 11:41
İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanına oturan kişiye sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiğini söyleyince, tartışma çıktı. Yolculardan birinin, diğerini kolundan tutup kaldırmaya çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.

İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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