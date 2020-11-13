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İzmir’de otel otoparkında vahşet! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu sonra intihar etti

İHA
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Giriş: 13.11.2020 01:57
Güncelleme:13.11.2020 02:01
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir otelde oğlu ile birlikte kalan şahıs, eski karısı ile birlikte oğlunu görmeye gelen kişiyle aralarında çıkan tartışma sonucu, önce eski eşinin arkadaşını silahla vurdu, ardından intihar etti.

Olay, Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan bir otelin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım'ın 9'unda oğlu ile birlikte otele yerleşen Fatih Narin'i (46), 2017 yılında boşanmış olduğu eski eşi Olena N (38) ve yanında bulunan arkadaşı Hasan Yavuz (51) ziyarete geldi. Bir süre otelin lobisinde oturan şahıslar, daha sonra konuşmak için otelin otopark kısmına geçti. Burada Fatih Narin ile Hasan Yavuz arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Narin, yanında bulunan tabanca ile önce Yavuz'a ateş etti, ardından da tabanca ile kendisine ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Narin ve Yavuz'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, adrese gelen Hasan Yavuz'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olena N., ise oğlu ile birlikte polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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