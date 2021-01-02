04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2021 19:11
Güncelleme:02.01.2021 19:11
İzmir’de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.

Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan acil doktoru Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, çocuk hastayla beraber muayeneye gelen bir kadını maskesini doğru takması konusunda ikaz etti. Ardından muayene edilecek çocuğun kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarıldığını gören doktor Mutlugüleçler, kadını bir kez daha ikaz ederek çocuğun ayakkabılarını çıkarmasını istedi. Mutlugüleçler, daha sonra çocuğu muayene etti.

Hastanın yakını olduğu ileri sürülen bir kişi ise bu sırada doktor Mutlugüleçler'e, "Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. Mutlugüleçler, bağırmadığını ve ikaz ettiğini söyleyip kendini savundu ve sözlü tartışma hastanenin kapısına kadar devam etti.

Bu sırada hasta yakını, yerden bir taş alarak Mutlugüleçler'e doğru fırlattı. Kafasına isabet eden taş sonucunda kanlar içinde kalan Mutlugüleçler, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisi gibi doktor olan oğlu tarafından Mutlugüleçler'in kafasına 8 dikiş atıldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "BENİM OĞLUM DA DOKTOR, SAĞ OLSUN O DİKTİ KAFAMI"
Hastane çıkışında olayı anlatan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, "Çocuğun yakınını maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasında kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkmaya çalıştığı için onu bir kez daha uyardım. 'Ayakkabıları çıkarın orada bebekleri muayene ediyoruz, kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz?' dedim. Daha sonra çocuğu güzelce muayene ettim, her şeyini yaptım. Sohbet ede ede muayeneden çıkarken hastanın yakını olduğunu iddia eden biri, 'Sen benim büyükanneme niye bağırıyorsun' diye geldi. Ben de ona bağırmadığımı ve ikaz ettiğimi söyledim. Bu sefer bana tehdit ve küfürler yağdırmaya başladı. Kapının önüne kadar çıktık. Ben bu arada durumun 155'e bildirilmesini söyledim. Kapının önünde gitmesini ve bu işin bitmesi gerektiğini söylerken yerden taş alarak kafama vurdu. Benim oğlum da doktor, sağ olsun o dikti kafamı. Kafamda ciddi bir yarık var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, doktorun kafasını yaran saldırgan ise yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu
CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu
Aşı olan doktor virüse yakalandı
Aşı olan doktor virüse yakalandı
İstanbul trafiğinde şu an
İstanbul trafiğinde şu an
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
Daha Fazla Video Göster