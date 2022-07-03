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İzmir'de korkutan görüntü! Deniz yeşile boyandı

DHA
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Giriş: 03.07.2022 16:36
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde denizin üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak isimlendirilen yosunların yol açtığı görüntünün sürpriz olmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" şeklinde konuştu.
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Deniz yeşil örtüyle kaplandı
Deniz yeşil örtüyle kaplandı
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