İzmir'de korkutan görüntü! Deniz yeşile boyandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde denizin üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak isimlendirilen yosunların yol açtığı görüntünün sürpriz olmadığını belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" şeklinde konuştu.

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