18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Korkunç kaza anı kamerada

İzmir'de kamyon 11 aracı biçti! Korkunç kaza anı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 21:39
Güncelleme:18.11.2020 21:39
İzmir'in Dikili ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki tıra çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Kazada 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ÖNCE KAN LEKESİ SANILDI
Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Kamyon 11 aracı biçti
Kamyon 11 aracı biçti
Karton bardaklarda çay kahve içenler dikkat!
Karton bardaklarda çay kahve içenler dikkat!
Teflon tavalardaki ölümcül tehlike! Eğer çizik varsa...
Teflon tavalardaki ölümcül tehlike! Eğer çizik varsa...
İşte merak edilen o sesler
İşte merak edilen o sesler
Evde maske kullanmalı mıyız? Uzman isim açıkladı
Evde maske kullanmalı mıyız? Uzman isim açıkladı
İstanbul'da hortum paniği
İstanbul'da hortum paniği
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
Gözlerini açınca şok oldu! Çok sinsi yaklaştı
Gözlerini açınca şok oldu! Çok sinsi yaklaştı
Kanal İstanbul neden gerekli?
Kanal İstanbul neden gerekli?
Anne Fidan Gezgin ölmeden önce Ayda'ya böyle moral vermiş!
Anne Fidan Gezgin ölmeden önce Ayda'ya böyle moral vermiş!
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan Kovid-19 kürü tarifi
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan Kovid-19 kürü tarifi
Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi!
Tarihi geçmiş ürünleri piyasaya süreceklerdi!
Daha Fazla Video Göster