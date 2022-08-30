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İzmir'de helikopter kazası! Yaralı sayısı açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 16:44
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.
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