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İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 05.07.2023 13:58
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İzmir’de meydana geldi. 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki Azra E., polislerin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek mucize eseri hayatta kalan genç kızın psikolojik problemlerinin olduğu ve bu sebeple intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ekiplerin, olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
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