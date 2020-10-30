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İzmir'de deprem sonrası 8 katlı bina çöktü! A Haber enkaz bölgesinde...

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Giriş: 30.10.2020 16:15
Güncelleme:30.10.2020 16:20
Son dakika haberleri... İzmir'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan son deprem sonrası Bayraklı'da yaklaşık içerisinde 40 kişinin yaşadığı bir bina çöktü. A Haber muhabiri Sefer Ayçe enkaz bölgesinde yaşanan arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu canlı yayında aktardı. Bir çocuk enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Valilik tarafından açıklanan ilk bilgilere göre il genelinde 5 binanın yıkıldığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Son dakika haberleri... İzmir'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan son deprem sonrası Bayraklı'da yaklaşık içerisinde 40 kişinin yaşadığı bir bina çöktü. A Haber muhabiri Sefer Ayçe enkaz bölgesinde yaşanan arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu canlı yayında aktardı. Bir çocuk enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Valilik tarafından açıklanan ilk bilgilere göre il genelinde 5 binanın yıkıldığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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