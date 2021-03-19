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İzmir’de damat dehşeti: 3 ölü!

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Giriş: 19.03.2021 23:09
Güncelleme:19.03.2021 23:13
İzmir’in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Sesleri duyarak dışarı çıkan ve damat tarafından silahla vurulan komşu da hastaneye sevk esnasında yaşamını yitirdi.

Dehşete düşüren olay, akşam saat 19.30 sıralarında Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi.

İddiaya göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelen boşanma aşamasındaki damat Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı ve eşi Serap Tümen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardında Tümen, kayınvalidesine ve eşine silahla ateş etti.

Anne kız kanlar içerisinde yere yıkılırken, cani damat evin dışına çıktı. Şüpheli, sesleri duyarak olay yerine yaklaşan komşu Hamza Kuzucuk'a da ateş ederek ağır yaraladı.

ANNE KIZ OLAY YERİNDE, KOMŞU HASTANE YOLUNDA ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne kızın yaşamanı yitirdiği tespit edilirken, komşu Hamza Kuzucuk'un ise ağır yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Kuzucuk, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan İzmir'e sevk edilen Kuzucuk, hastane yolunda yaşamını yitirdi.

Öte yandan, polis ekiplerince şüpheli Hüsnü Tümen, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde suç aleti ile birlikte yakalandı.

Tümen, ekipler tarafından gözaltına alınırken, olay yerine destek amaçlı çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği bilgisi edinildi.

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