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İzmir’de 77 yaşındaki görme engelli adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 07.10.2021 10:22
İzmir Urla’da yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki görme engelli Ali Hikmet Kurcal'a, araba çarptı. Kurcal'ın ağır yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsünden inen görme engelli Ali Hikmet Kurcal, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Elindeki poşetlerle araçlardan yol isteyen Kurcal, yolun sol şeridine geçtiği sırada Niyazi İ. yönetimindeki 35 ANJ 45 plakalı otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kurcal, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Niyazi İ. ise gözaltına alındı.

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