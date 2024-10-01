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İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 16:14
İzmir'in Karaburun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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