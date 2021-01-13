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İzmir sağanağa teslim oldu! Sele kapılan kadın TIR'ın altında kaldı

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 08:33
Güncelleme:13.01.2021 09:12
Son dakika haberi... İzmir sağanak yağışa teslim oldu. İzmir'in Buca ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İzmir'deki gelişmeleri A Haber muhabirleri Gamze Elçi ve Sefer Ayçe aktardı.

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



O ANLAR KAMERADA
Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve TIR'n altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.

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