İzmir Körfezi’nde kirlilik! Önce ölü balıklar, şimdi yosun istilası

Bir süredir balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde bu kez deniz marulu sorunuyla karşı karşıya. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

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