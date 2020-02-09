İzmir Konak'ta hastanede yangın paniği |Video

İzmir'in Konak ilçesinde, özel hastanenin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastane, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Detaylar A Haber ekranlarında... Konak'ta bulunan özel hastanenin çatı katında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane binası, boşaltılırken, itfaiye erleri de söndürme çalışması başlattı. Hastane binasından yükselen siyah dumanlar, kentin farklı noktalarından da görüldü.