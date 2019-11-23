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23.11.2019

İzmir Konak'ta bıçaklı kavga! Yaralılar var |Video

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. Ve diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi 269 sokak no:7'de bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin B. isimli şahıs ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Yasin B. tartıştığı 3 kişiyi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan şahıslar kendi imkanlarıyla durdurdukları taksi vasıtasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

BIÇAKLA BOĞAZINDA YARALANDI

Bıçakla boğazından yaralanan Deniz Y. isimli şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Deniz Y. Ve diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.
Öte yandan bıçakla 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan Yasin B., polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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