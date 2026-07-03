İstanbul merkezli 8 ilde usulsüz kimlik düzenleyenlere operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yaparak aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi bulunmayan ya da sürücü belgesi iptal edilen kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklulara ise sahte ikamet izni belgesi temin ettikleri belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları adına sahte kimlik düzenleyerek, bu kişilere ait taşınmazları tapu müdürlüklerinde satmaya teşebbüs ettikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla iş birliği yapan şüphelilerin faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, aranan kişilere kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış kişilere sürücü belgesi, yabancı uyruklulara ise sahte ikamet izni belgesi temin ettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'de adına taşınır veya taşınmaz mal bulunan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları düzenledikleri, bu kimliklerle Tapu Müdürlüklerinde satış işlemi yapmaya teşebbüs ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.