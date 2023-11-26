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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle birçok ilçede denizde taşkınlar meydana gelirken, su baskınlarının yaşandığı Gündoğdu Meydanı ve Kordon'daki hasar havadan görüntülendi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden son gelişmeleri aktardı. Vatandaşın kendi imkanlarıyla dükkanlara dolan suyu boşalttığı görüldü.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 12:53
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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm uyarılara rağmen önlem almadı.

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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü.

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İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı.