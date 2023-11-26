26 Kasım 2023, Pazar
İzmir’de felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte esnafın hali... Belediye önlem almadı
İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle birçok ilçede denizde taşkınlar meydana gelirken, su baskınlarının yaşandığı Gündoğdu Meydanı ve Kordon'daki hasar havadan görüntülendi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden son gelişmeleri aktardı. Vatandaşın kendi imkanlarıyla dükkanlara dolan suyu boşalttığı görüldü.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 12:53
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