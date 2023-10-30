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İzmir depreminin 3. yıl dönümü

A Haber
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Giriş: 30.10.2023 16:13
İzmir depremi üzerinden 3 yıl geçti. Hayatını kaybeden 117 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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İzmir depreminin 3. yıl dönümü
İzmir depreminin 3. yıl dönümü
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