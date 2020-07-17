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İzmir Çeşme'de ormanlık alanda yangın çıktı

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Giriş: 17.07.2020 18:29
Güncelleme:17.07.2020 18:30
Son dakika haberi; İzmir'in Çeşme ilçesine bağılı Alaçatı bölgesindeki otluk alanda başlayan yangına ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Alaçatı genellikle ünlü isimleri tatil bölgesi olarak tercih ettiği yer olarak dikkat çekiyor.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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