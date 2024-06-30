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İzmir, Çanakkale ve Aydın'da yangın! Alevlerle mücadele gözaltılar var | Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 10:22
İzmir'de Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken alevler nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan bir yangında Çeşme'de başladı. Çeşme'deki yangın ekiplerin 10 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Selçuk ilçesindeki yangında alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen alevler nedeniyle, oteller ve evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda yerleşim yerlerinde risk olmadığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını söyledi.
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