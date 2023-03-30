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İzmir Buca’da moloz dağları! Deprem toplanma alanına döktüler

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 16:35
Deprem bölgesi İzmir'in Buca ilçesinde deprem toplanma alanı olduğu iddia edilen arazide moloz dağları yükseliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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