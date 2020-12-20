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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı
Son dakika haberi... Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.