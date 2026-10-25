Ayvalık açıklarında tekne faciası! Kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında balık tutmak için denize açılan kamaralı tekne, Kara Ada ile Kız Adası arasında alabora oldu. Kazada 2'si çocuk 8 kişi kurtarılırken Burhaniye Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz (KBB) uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin Bingüllü denizde kayboldu. Gece boyunca sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının ardından Bingüllü'nün cansız bedenine sabah saat 10.30 sıralarında ulaşıldı. Doktorun hayatını kaybetmesi sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.