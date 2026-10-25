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Beykoz'da korkutan yangın! Kulübede çıkan yangın 2 binaya sıçradı
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Beykoz'da korkutan yangın! Kulübede çıkan yangın 2 binaya sıçradı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, bitişiğinde bulunan 2 binaya sıçradı. Yangında 1 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hâle geldi.

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