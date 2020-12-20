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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

Son dakika haberi... Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 11:20
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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

Olay, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde bulunan Rondonopolis şehrinde 10 Aralık'ta meydana geldi.

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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, cadde kenarındaki dükkândan çıkan küçük bir kız (3) caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durmaya başlıyor.

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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

Daha sonra küçük kızın ağabeyi (15) olduğu ifade edilen bir erkek ve başka bir kız da aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekliyor.

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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

Bu sırada küçük kız yola doğru yürümeye başlıyor, aracın geldiğini gören ağabeyi ise hemen yola koşarak küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtarıyor. Söz konusu aracın sürücüsünün de hemen frene basarak, aracı durdurduğu görülüyor.

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İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

"DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Dükkanın sahibi Alex da Silva Marques'in ise olayla ilgili olarak yerel medyaya konuştu. Marques, "O sırada tam olarak ne olduğunu anlamadık, ancak olayı kameradan izlediğimde dizlerimin bağı çözüldü ve gözlerim doldu çünkü (ağabeyinin) küçük kızın hayatını kurtardığını gördüm. Kahramanca bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

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