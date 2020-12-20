İzleyince dizlerinin bağı çözüldü! Kız kardeşini böyle kurtardı

"DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Dükkanın sahibi Alex da Silva Marques'in ise olayla ilgili olarak yerel medyaya konuştu. Marques, "O sırada tam olarak ne olduğunu anlamadık, ancak olayı kameradan izlediğimde dizlerimin bağı çözüldü ve gözlerim doldu çünkü (ağabeyinin) küçük kızın hayatını kurtardığını gördüm. Kahramanca bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN