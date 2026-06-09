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İyilik yaparken anne karganın saldırısına uğradı

İstanbul Sultangazi'de bir vatandaş, yuvasından düşen yavru kargaya yardım ediyordu. Uçması için uğraştığı sırada anne karganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan adam başından yaralandı.

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