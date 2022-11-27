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İYİ Parti'de boks maçı gibi kongre! Baygınlık geçirdi iki kişinin kucağında salondan çıkarıldı

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Giriş: 27.11.2022 23:32
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan dev kavgada Ümit Altun isimli partl üyesi baygınlık geçirerek yere yığılırken 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun olay sonrası hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...
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