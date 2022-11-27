27 Kasım 2022, Pazar
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İYİ Parti'de boks maçı gibi kongre! Baygınlık geçirdi iki kişinin kucağında salondan çıkarıldı
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan dev kavgada Ümit Altun isimli partl üyesi baygınlık geçirerek yere yığılırken 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun olay sonrası hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...