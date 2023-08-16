16 Ağustos 2023, Çarşamba
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İyi çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı
Kişi başına günlük çay tüketimi arttı. Türkiye'de günde yaklaşık 340 milyon bardak çay içiliyor. Peki sıcak havalarda harareti alan soğuk havalarda ise iç ısıtan çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gereken ne? Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte çay demlemenin püf noktaları...