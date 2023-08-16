Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Kişi başına günlük çay tüketimi arttı. Türkiye'de günde yaklaşık 340 milyon bardak çay içiliyor. Peki sıcak havalarda harareti alan soğuk havalarda ise iç ısıtan çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gereken ne? Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte çay demlemenin püf noktaları...