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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Kişi başına günlük çay tüketimi arttı. Türkiye'de günde yaklaşık 340 milyon bardak çay içiliyor. Peki sıcak havalarda harareti alan soğuk havalarda ise iç ısıtan çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gereken ne? Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte çay demlemenin püf noktaları...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.08.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 16:06
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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Türkiye'de kişi başı günlük çay tüketimi 4 bardağa çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Türkiye'de günde yaklaşık 340 milyon bardak çay içiliyor.

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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Peki iyi çay nasıl demlenir? Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte çay demlemenin püf noktaları...

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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

- Sıcak havada harareti alan soğuk havada içinizi ısıtan bir içecek. Bunun püf noktaları var.

ÇAY NASIL DEMLENİR? İŞTE PÜF NOKTALARI | VİDEO İZLE

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Çay nasıl demlenir? İyi çay demlemenin püf noktaları neler? A Haber canlı yayınında anlattı

Bir kere iyi bir Rize çayı tercih etmek gerekiyor. Yerli en doğal çayı tercih etmek gerekiyor.