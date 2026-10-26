Yasa dışı üreme ticaretinde pazarlıklar deşifre oldu! 41 kadın 811 kez yumurta satmış

İstanbul'da yürütülen yasa dışı üreme ticareti soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 41 kadının 811 kez yumurta sattığı belirlenirken ülkelere göre yapılan ücret pazarlıkları da kayıtlara geçti. Donör yönlendirmesi karşılığında komisyon talep edildiği ve şüphelilerden birinin, ana gelir kaynağının bu faaliyet olduğunu söylediği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi tutuklandı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Senat Destanoğlu, soruşturmaya ilişkin ayrıntıları canlı yayında aktardı.