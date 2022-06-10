10 Haziran 2022, Cuma
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İtalya'da kaybolan 4 Türk kim? Kimlikleri belli oldu: Arif Gez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil aranıyor
İtalya'nın kuzeyindeki Lucca şehrinden kalkan ve içinde 1 pilot ile 7 yolcunun bulunduğu helikopter kayboldu. Kayıp Türklerin kimlikleri belli oldu.O helikopterde bulunanlardan Arif Gez, Eczacıbaşı Grubu'nun Yalova'daki temizlik ürünleri fabrikasının müdürüydü. A Haber muhabiri Hakan Süer, detayları aktardı.