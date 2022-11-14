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İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar: Vatanı onlara mı bırakacağız?

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Giriş: 14.11.2022 11:04
İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen alçak terör saldırısının akabinde, sabah sularında cadde tekrar yaya trafiğine açıldı ve hayat normal akışına dönmeye başladı. Taksim'e bankada bir işini halletmek için gelen Sadık Çap, "Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız?" ifadelerini kullandı.
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