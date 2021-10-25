İşte yılın fotoğrafı! O fotoğrafın kahramanları A Haber'de

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, Suriye savaşından etkilenen baba ile oğlunun bir anını ölümsüzleştirdi. O yürek burkan kare, yılın fotoğrafı ödülünü kazandı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o fotoğrafın kahramanlarına mikrofon uzattı.

Bu fotoğraf, Suriye'deki iç savaşın paramparça ettiği hayatların en net örneklerinden biri.

Babası İdlib'te bir pazar yerinde uğradığı saldırıda, sağ bacağını kaybetti. Annesi ona hamileyken sinir gazı soluduğu için, gördüğü tedavinin etkisiyle bazı uzuvları olmadan doğdu.

Fotoğrafçı Mehmet Aslan, Suriyeli baba ve oğlunun yürek burkan fotoğrafının hikayesini anlattı.

Aslan'ın bu fotoğrafı çekmesindeki en önemli neden ise, küçük Mustafa'ya bir yardım eli uzanmasıydı.

Hatay'lı fotoğrafçı Aslan'ın hayatın zorluğu adlı fotoğrafı, "Yılın Fotoğrafı Ödülünü" aldı.