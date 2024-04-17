17 Nisan 2024, Çarşamba
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İşte Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara!
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. "O ünlü gazeteci kim?" Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı: "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti"