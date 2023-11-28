28 Kasım 2023, Salı
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İşte Seçil Erzan’ın fon listesi! Arda Turan liste istemiş
Futbol dünyasından onlarca ismin karıştığı, milyonlarca dolarlık fon tuzağında yeni gelişmeler var. Ekiplerimiz bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren 5 müştekinin avukatı Rezan Epözdemir'le görüştü. Epözdemir'e ilk sorduğumuz sorulardan biri; sosyal medyada dolaşan, futbolcuların elden verdikleri paraya karşı aldıkları belgelerdi. İlk bakışta sahte oldukları düşünülen belgeler, gerçekten de sahte çıktı.