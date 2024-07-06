İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izliyor. 35. Samet Akaydın'ın attığı golle Türkiye 1-0 önce geçti. İşte Başkan Erdoğan ve ailesinin gol sevinci kameralarda.

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