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İşte Başkan Erdoğan'ın gol sevinci!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 23:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izliyor. 35. Samet Akaydın'ın attığı golle Türkiye 1-0 önce geçti. İşte Başkan Erdoğan ve ailesinin gol sevinci kameralarda.
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