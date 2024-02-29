İstanbul'un risk raporu açıklandı! Kentsel dönüşümün acil olarak yapılması gereken 7 ilçe hangisi?

İstanbul'da kentsel dönüşüm riskli alan raporu açıklandı. Rapora göre İstanbul'da 200 bin yapıdan sadece 84 bini dönüşüme uğradı. 7 ilçenin ise acil dönüşüme girmesi gerektiği kaydedildi. O ilçeler hangileri? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu.

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