İstanbul’un merkezi neresi? İşte şehrin tam orta yeri

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şiirlere konu olmuş şarkılarda işlenmiş eşsiz güzellikteki İstanbul… Peki İstanbul’un orta noktası merkezi neresi? A Haber muhabiri Esra Hikmet Keskin aktardı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şiirlere konu olmuş şarkılarda işlenmiş eşsiz güzellikteki İstanbul… Peki İstanbul'un orta noktası merkezi neresi? A Haber muhabiri Esra Hikmet Keskin aktardı.

ŞEHRİN TAM ORTA YERİ ŞEHZADE CAMİ!

Kimilerine göre İstanbul'un merkezi Ayasofya'yken kimilerine göre Sultanahmet kimine göre Dikilitaşlar kimilerine göre ise Taksim. Ancak Tarihçilere göre İstanbul'un orta noktası Fatih Şehzade Camii'nde bulunan yeşil mermer taş.