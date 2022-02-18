İstanbul’un hazinesi Osmanlı’nın gözbebeği: Topkapı Sarayı

İstanbul'un gözbebeği tarihi yapılarından biri Topkapı Sarayı. Yaklaşık 600 yıldır ayakta duran sarayın her bir köşesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü, inanç ve medeniyet şuurunu gözler önüne seriyor. Kutsal emanetlerin sergilendiği Has Oda'nın Mermer Sofaya bakan cephesinde yer alan çini, kitabe ve sütunlar güzellikleri ile hayran bırakıyor.

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