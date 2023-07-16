16 Temmuz 2023, Pazar
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İstanbul’un dereleri kaderine terk edildi! Her mevsim manzara aynı
İstanbul'daki birçok derede kirlilik arttı, akan suyun rengi değişirken canlı popülasyonu da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevre sakinleri duyarsızlığa isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Vallahi İmamoğlu beyefendi bize söz verdi dereler tertemiz olacak içinde balıklar olacak şu anda balık değil derede her şey var." diyerek tepki gösterdi.