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İstanbul’un dereleri kaderine terk edildi! Her mevsim manzara aynı

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 11:07
Güncelleme:16.07.2023 11:13
İstanbul'daki birçok derede kirlilik arttı, akan suyun rengi değişirken canlı popülasyonu da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevre sakinleri duyarsızlığa isyan etti. A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Vallahi İmamoğlu beyefendi bize söz verdi dereler tertemiz olacak içinde balıklar olacak şu anda balık değil derede her şey var." diyerek tepki gösterdi.
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