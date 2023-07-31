İstanbul'un dereleri alarm veriyor! Kağıthane Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsız ediyor

İstanbul derelerindeki kirlilik sorunu artarak devam ediyor. Son olarak Kağıthane Deresi'ndeki kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim o noktadan detayları aktardı.

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