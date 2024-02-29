İstanbul’u Geziyorum Beşiktaş sokaklarında! Tarihi dokusu ile Beşiktaş

İstanbul'un her semti her ilçesi ayrı bir doku ve tarih barındırıyor. A Haber ekibi olarak bu bölümde Beşiktaş ve Beyoğlu'nun sokaklarına karışacağız. İstanbul'u Geziyorum ekibinin izlenimleri geliyor ekranlarınıza...

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