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İstanbul’u Geziyorum Beşiktaş sokaklarında! Tarihi dokusu ile Beşiktaş

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 19:18
İstanbul'un her semti her ilçesi ayrı bir doku ve tarih barındırıyor. A Haber ekibi olarak bu bölümde Beşiktaş ve Beyoğlu'nun sokaklarına karışacağız. İstanbul'u Geziyorum ekibinin izlenimleri geliyor ekranlarınıza...
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İstanbul’u Geziyorum Beşiktaş sokaklarında!
İstanbul’u Geziyorum Beşiktaş sokaklarında!
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