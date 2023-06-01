İstanbulluların İBB çilesi! Metro seferleri durdu İETT yetersiz kaldı

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verirken, vatandaşlar otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki gösterdi. Teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. Konuyla ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilme Türkmen, "Çağrı merkezimiz aramalardan kitlendi ama bu konuda elimizden bir şey ne yazık ki gelmiyor. Allah İstanbul’un yardımcısı olsun!" dedi.

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