24 Nisan 2025, Perşembe
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İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı
İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanında etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını da çadırların içinde karşıladılar.