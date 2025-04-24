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İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.04.2025 08:32
İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanında etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını da çadırların içinde karşıladılar.
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İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı
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