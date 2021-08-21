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İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

A Haber
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Giriş: 21.08.2021 09:18
İstanbul trafiğinin en önemli çözümü hiç şüphesiz ki toplu ulaşım araçları. Megakentte günde milyonlarca toplu taşıma araçlarını kullanıyor ancak son 2 yılda art arda yapılan zamlar, İstanbulluları isyan ettirdi. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte İstanbulluların ulaşımdaki zamlara isyanı...
İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı? İSTANBUL'DA ULAŞIM NEDEN BU KADAR PAHALI?
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