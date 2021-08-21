İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

İstanbul trafiğinin en önemli çözümü hiç şüphesiz ki toplu ulaşım araçları. Megakentte günde milyonlarca toplu taşıma araçlarını kullanıyor ancak son 2 yılda art arda yapılan zamlar, İstanbulluları isyan ettirdi. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte İstanbulluların ulaşımdaki zamlara isyanı...

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